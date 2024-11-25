丹恩奴域：艾納斯贏波有辦「法」

儘管艾納斯於今屆亞冠精英盃出閘脫腳，首場分組只能跟SC艾索達打成平手，幸好很快重返正軌，及後連贏3場。而在西區分組賽中，只有同是來自沙職的希拉爾及吉達艾阿里，比他們取得更多的分數。

艾納斯今輪只要贏波，基本上可以鎖定淘汰賽資格。我深信他們定必會強陣出擊，當中包括基斯坦奴朗拿度及塔利斯卡。這兩位球員於上輪分組賽皆表現出色，成功協助球隊於主場以5:1大勝艾阿恩。

沙迪奧文尼繼續於邊路產生巨大威脅，並有能力將皮球送到前線隊友腳下。我預期，他將會是陣中另一位主力球員。

另一邊廂，艾加法拉頭4場分組賽只得4分，雖然不是表現得很差，但其實也不算表現得十分好。事實上，今季他們於本土聯賽表現得相當不穩定，連帶於亞冠盃也受影響。

前皇家馬德里前鋒祖斯盧辛馬田依然是他們的關鍵人物，今季經已攻入一些重要入球。

在兩翼側擊方面，他們亦有恩仙尼比希美及科連尼高文坐鎮，故能夠為對手帶來很大威脅。換言之，艾納斯中堅拿樸迪及其他守將定要對他們作出嚴密看管才可。

但我肯定艾納斯一眾守衞將可完成任務，預計他們可輕取艾加拉法，向晉級次階段邁進一大步。