吳安儀獲季席　伊雲絲7奪大師賽創歷史

在倫敦舉行的女子桌球大師賽落幕，香港「四眼Cue后」吳安儀4強不敵世界第一的泰國勒查露，無緣決賽，與中國的白雨露並列季席；英格蘭名將伊雲絲在決賽以4比3力挫勒查露，結束14個月的錦標荒，並且紀錄性第7次捧走這個賽事冠軍，寫下歷史。

世界排名第2的吳安儀，今個賽事過關斬將，可惜4強再遇宿敵勒查露，以2比4見負，未能躋身決賽。至於擁有12屆世界冠軍頭銜的伊雲絲，近年受到包括香港Cue后吳安儀及泰國勒查露等一股亞洲巨浪的衝擊，令她在女子球壇爭勝遇上重重難關，而今個大師賽冠軍，正是她自去年9月的全英賽後，事隔一年多的首個冠軍，這也是她自2019年奪冠以來首個大師賽冠軍。

伊雲絲本周戰勝了四位世界前10的對手，當中包括前5名種子的其中三人，準決賽以4比2淘汰近態甚勇的應屆世界冠軍中國的白雨露，生涯第9次躋身大師賽決賽。至於另邊廂泰國的勒查露保持勇態，並在4強以4比2戰勝了香港的吳安儀晉級。

在這場決戰上，二人爭持激烈，雙方的差距從未超過一局，勒查露開局以1比0及2比1領先，但伊雲絲愈戰愈有，追成3比3，並在決勝局成功把握，再下一城，贏得今季首個錦標，並打破長達逾一年的錦標荒。