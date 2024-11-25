滑浪風帆亞錦賽　港隊奪4項冠軍

2024 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽周一(25日)在深圳大梅沙結束，港隊囊括4個青少年組別冠軍，兩位巴黎奧運代表鄭清然及馬君正分別獲得第5及第12名。

香港滑浪風帆隊於今次賽事派出超過40名隊員參賽，包括9名透過傑出隊員獎勵計劃選拔的培訓隊隊員越級出戰U15青少年賽事，與亞洲多地好手周旋。為備戰明年全運會，中國隊精銳盡出，港隊巴黎奧運代表鄭清然於男子組首5日的初賽守於次席、緊追國家隊的東京奧運銅牌得主畢焜，晉身今日上演的獎牌賽，可惜在準決賽被另外3名國家隊選手夾擊之下，鄭清然未能突圍晉級，最終位列總成績第5名。另外兩名男子組港將歐令揚、何銘諺與女子組的馬君正，均無緣晉級獎牌賽，當中馬君正於女子組以第12名完成賽事。

儘管未能在男、女子組賽事登上頒獎台，港隊仍於青少年組別取得優異成績。4個青少年組別分別因參賽人數及風勢不足未能進行獎牌賽，需以初賽成績定出最終名次。年僅18歲的孔繁勁於男子U19青年組15場初賽取得12場第一，以壓倒姿態奪冠，隊友陳森傑、蘇朗賢則分列第2、3名。女子U19青年組方面，港隊代表蔡穎桐亦以11場第一的絕對優勢力抗中國及新加坡對手，成功衞冕。15歲的何焌喬及袁靜雪，亦分別於男、女子U15少年組賽事奪冠，後者更是連續3年稱后。港隊合共於今次賽事取得4冠2亞2季。