【英超】韋斯咸追「素」擺大個頭

今輪英超壓軸之戰，紐卡素主場對韋斯咸。「喜鵲」回勇錄得3連勝，包括擊敗「倫敦雙雄」車路士及阿仙奴，走勢凌厲。韋斯咸連番失分後領隊盧比迪古面臨落鑊，今仗焗住主攻求勝，加上兩隊近3次對賽總入球全開4球或以上，不妨再追中位數3.5球嘅入球大。（Now 621周二凌晨4時直播）

紐卡素曾於10月陷入低潮，一度傳出想炒領隊艾迪侯域，並搵葡萄牙名帥摩連奴執教。好在「喜鵲」知恥近乎勇，表現大翻身，上月底英聯盃擊敗車仔後，跟手英超贏埋爭標分子阿仙奴，上場作客再以3比1力挫前列球隊諾定咸森林，展現「土豪」霸氣。

事實上，擁有沙特阿拉伯主權基金撐腰嘅紐卡素，以打入英超前4位為基本目標，急需要搶分，阿歷山大伊沙克等射手近期腳風甚順下，主場遇上積弱嘅韋斯咸，絕不留手全力搶攻，希望延續近旺勢。

「錘仔幫」韋斯咸近9場英超僅得2勝，近2場作客全敗合共失7粒，領隊盧比迪古愈嚟愈危，英國傳媒指一旦韋斯咸嚟緊兩場對紐卡素及阿仙奴再有咩閃失，呢位西班牙名帥就冇得留低。盧比迪古別無選擇，惟有擺大個頭，盡地一煲搶攻。其實韋斯咸攻力唔錯，近5場英超作客，有4場拎到入波，今場隨時再次同紐卡素合演入球騷，3.5球大盤穩陣。

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