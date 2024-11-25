丹恩奴域：勝利船主場「大」手交易

衞冕日職冠軍神戶勝利船於今屆亞冠精英盃東區分組賽獨領群雄，上場分組賽主場以2比0擊敗FC光州後，4場分組賽取得3勝1和好成績，所以他們的確是近況大勇。

我預期宮代大聖再一次成為勝利船最具威脅的球員，事關在對上3場上陣的亞冠精英盃賽事，他一共攻入4球。這名前鋒能夠勝任不同位置，故絕對是他們今季其中一個最佳收購。而在今場比賽，我肯定他將會令中岸水手的守衞疲於奔命。

即使中岸水手能夠於比賽時成功凍結宮代大聖，但勝利船還有大迫勇也、武藤嘉紀及佐佐木大樹等攻擊好手爭取入波，所以在任何位置上都是充滿威脅。

對於應屆澳職常規賽及季後賽冠軍中岸水手，於今屆亞冠精英盃表現不濟，4輪分組賽過後竟然只取得1分，我實在感到非常驚訝。

我認為幾位協助水手奪得聯賽冠軍的功臣離隊後，導致球隊受損，因而表現差勁。根據經驗，我深深明白到球隊要在幾位最佳球員離隊後，要重拾好成績的確是困難重重。

我相信水手要寄望古奧及艾蒙臣能夠為對手製造麻煩，皆因這兩位球員都有能力取得入球，其中我十分欣賞古奧，他速度很高，有能力成為一位危險人物。另外，米基爾杜卡成功協助水手奪得亞協盃冠軍，表現相當出色，我相信他有能力在這個高水平的賽事同樣交出好表現。他經已攻入兩球，因此大家要留意他於右路的演出。

今仗將會出現多個入球，但只限神戶勝利船一方取得。我預計，有主場之利的勝利船可以輕取中岸水手。