2026年F1相當熱鬧　通用汽車Cadillac成第11隊

隨着紅牛車王麥斯韋斯塔本日前已提早封王，贏得生涯第4個F1總冠軍，今季賽事已進入倒數，然而周一（25日）美國汽車巨頭通用汽車宣布，與F1達成原則性協議，將於2026年加入一級方程式行列，成為F1競技舞台的第11支車隊，相當熱鬧。

在聲明中表示，通用汽車（General Motors）將以其旗下的豪華品牌Cadillac作為新車隊的命名，成為2026年的第11支車隊。F1母公司Liberty Media總裁兼首席執行長Greg Maffei表示:「隨着F1在美國的持續增長，我們相信會迎來如Cadillac汽車這樣深受歡迎的美國品牌，以及通手汽車未來作為引擎供應商的投入，將為這項運動帶來額外的價值及吸引力。」他續稱:「我們讚揚通用汽車及其合作伙伴的領導力，他們進入F1的準備工作中取得重大進展，我們很興奮能夠推進通用汽車參加2026年錦標賽的申請流程。」

有報道指據F1高層人士透露通用汽車及TWG需要支付4.5億美元，作為其餘10支車隊被分薄獎金的補償，比起F1規定的2億多出一倍，而車隊與F1及FIA之間的合約將在2025年結束，預計該款項可能在新簽約後有所上升。

有消息指由於開發時間不足，Cadillac會在首兩年從其他供應商租借引擎，有報道指最大可能會使用法拉利提供的引擎，而在2028年則推出自家引擎。

通用汽車的加入將標誌着10年來F1首次有超過20部賽車，在賽道上爭逐。