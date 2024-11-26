亞冠盃2　理文酒店復操　黃威：仲有少少攰

【李浚湣越南直擊】理文正在越南備戰作客對南定FC的「亞冠盃2」G組第5輪分組賽，球隊首日稍作休息後，周二（26日）早上立即在酒店簡單拉筋，以及進行小遊戲。中場黃威之後受訪坦言仍有倦意，但認為剛才的訓練絕對有助恢復。

周一下午出發越南的理文，同日晚上才抵達位於距離比賽場地天長體育場（Thien Truong Stadium）6分鐘車程的酒店。球員休息一晚後，周二（26日）早上即在酒店進行恢復性訓練，而除了簡單拉筋外，更包括兩項小遊戲。由陳嘉豪、梁興傑和潘尚希擔任隊長負責揀人下，球員平均分成3組，第一個比賽大家需要躺在地上，在最快速度下輪流將隊內門將搬到終點；第二個則屬排球形式的足球比賽，惟只能用腳和頭觸球，皮球過網後掂地即可得分，而「嘉豪」帶領的球隊在兩項遊戲皆為勝出者，最終順利取得冠軍。

中場黃威在訓練結束後受訪，承認仍有倦意，但相信身體很快可以完全恢復：「仲有少少攰，始終搭完飛機，要落地再搞簽證，同埋之後坐旅遊巴又塞車。不過頭先出嚟郁一郁，個人都精神啲，好過淨係喺間房訓覺，對恢復有幫助，抖埋呢個晏就應該會好好多。」黃威續指越南目前天氣涼爽，比想像中舒服，對南定FC盼踢場好波：「南定一定係強隊，好難應付，之前對佢哋見到有好多外援，但希望今場可以攞番信心，番到銀牌對住傑志有好成績。」