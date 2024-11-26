澳洲傳奇卡殊拍住胡霍特擔任香港網賽大使

兩位在公開賽年代最成功的澳洲男子網球手卡殊（Pat Cash）及胡霍特（Mark Woodforde），將以 「中銀香港網球公開賽 2025」賽事大使身份重返香港，他們上一次在維多利亞公園網球主場的硬地場上比賽已是接近30年前的事。

「中銀香港網球公開賽 2025」將於今年12月29日至2025年1月5日在維多利亞公園網球主

場舉行，屆時將迎來多位世界頂尖的網球選手在年終休息後，開展他們的2025年ATP賽季。這兩位同為59歲的傳奇球星，在1990年代的香港網球公開賽中屢獲佳績，當時香港每年四月都會舉辦世界頂級網球賽事。卡殊曾於1990年贏得單打冠軍，而胡霍特則於1997年晉身雙打的準決賽。

卡殊在1987年溫布頓網球錦標賽贏得男單冠軍後，爬上自己的球員包廂與親友慶祝，這個著名的舉動也成為許多人效法的傳統。他表示：「我很高興能以 『中銀香港網球公開賽 2025』的賽事大使身份回到我最喜愛的城市之一香港。衛冕冠軍盧比利夫、新晉球星商竣程以及香港排名第一的黃澤林均已落實回歸，這為期一周的賽事將為 ATP 賽季帶來令人興奮的開局。」

這位前溫布頓冠軍球手補充說：「這個具標誌性的維多利亞公園網球主場對我來說有特別的回憶，因為我曾於1990年在那裡贏過冠軍。我期待與我的朋友兼同胞Mark（胡霍特）合作，支持中國香港網球總會舉辦此ATP250香港網球公開賽。」

出生於阿德萊德的胡霍特最為人熟悉的是他在職業巡迴賽中獲得的 67 個男子雙打冠軍，其中包括12個大滿貫錦標，大部份是與同鄉胡比治（Todd Woodbridge）共同獲得的。他在雙打賽事中總共保持了84周的排名第一，並於2000年12月退役。

胡霍特在1990年代中期曾參與香港網球公開賽的單打及雙打比賽，對維多利亞公園網球主場亦有著美好的回憶。他表示：「將近30年前，在我職業生涯的巔峰時期，我曾在這個球場上有過精彩的對戰，我很高興現在能以賽事大使身份回來，協助推動這項賽事的發展，並讓網球界了解為何『中銀香港網球公開賽』是球手們展開新賽季的絕佳選擇，以及香港再次成為全球網球焦點的原因。」

「中銀香港網球公開賽 2025」於12月29日舉行的資格賽開放予公眾人士免費入場。賽事金色門票售價由370港元至1610港元不等；銀色門票售價由270港元至1260港元。位於主場館外的「網球同樂區」歡迎市民於公開賽期間免費進場。