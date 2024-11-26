中銀香港網球公開賽　心理學家助力魯列夫爭衛冕

「中銀香港網球公開賽2025」將於12月29日至1月5日假維園舉行，世界排名第8的魯列夫（Andrey Rublev）已落實來港力爭衛冕，魯列夫周二（26日）以視像通話接受香港傳媒的越洋訪問時表示，表示在心理學家的助力下積極備戰，對於重返香港出戰公開賽感到相當興奮和期待。

剛於月中以單打8強成績結束ATP年終賽行程的魯列夫，正全力為下月的公開賽調整狀態，過去他曾因壓力緣故，多番於賽事中以球拍失控「自殘」，令外界擔憂其心理健康狀況，魯列夫表示目前的訓練不僅是提高體能技術，還包括心理素質的提升：「我會專注於提升體能，試圖變得更快，當然技術方面也有很多需要改進的地方，比如上網能力和發球。作為球手的路上難免有高低起跌，比較起頂尖的選手，我還有很多細節需要學習，包括保持更好的穩定性及正面的應戰心態，在情緒管理方面，我的團隊及運動心理學家為我帶來不少幫助，我會盡我最大努力，將狀態調整得更好，希望帶著良好的能量，在下月取得更好的成績排名。」

當被問及如何在即將開展的新賽季中保持動力時，魯列夫坦言不會設定過於嚴格的目標，專注眼前的挑戰，自然就會獲得動力：「我正在從事自己真正喜歡的事情，這讓我非常感恩。我認為專注於每一場比賽和不斷提升自己的表現，比起設立具體的勝利目標來得更為重要，這同樣是每位選手在賽場上持續發揮出色表現的關鍵。」

上年魯列夫來港，受到球迷熱烈支持及歡迎，這位俄羅斯好手對於香港的球迷印象深刻，期待與香港巿民共度跨年：「我記得上一年香港球迷非常熱情，他們預備了自製的海報為我打氣，部分球迷更畫上了面部彩繪，整體氣氛很好也令我很自在，我很高興可以再次來港比賽，期待與大家相聚見面，一起渡過跨年，希望大家盡情享受今屆的『中銀香港網球公開賽』。」

另外，大會亦同日宣佈，1990年香港網球公開賽單打冠軍得主卡殊（Pat Cash）及澳洲網球傳奇胡霍特（Mark Woodforde）確認擔任「中銀香港網球公開賽 2025」賽事大使，相信將為今屆賽事增添不少亮點。