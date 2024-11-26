【歐聯】卡尼弗爆　拜仁食住上全力爭「聖」

歐聯改制後特別多大戰，今晚就有德法一哥對決，拜仁慕尼黑主場迎戰巴黎聖日耳門；拜仁上場主場擊敗奧格斯堡後6連勝，氣勢如虹，今仗繼續主場作戰，拜仁現時在歐聯4戰僅得6分排在較後位置，定必全力搶分求勝；PSG喺法甲稱王稱霸，但嚟到歐聯就走晒樣，現時4戰僅得4分，加上拜仁近5次歐聯交手獲4勝1負，主勝看高一線。（Now 643周三凌晨4時直播）

今場係2019至20歐聯決賽翻版戲碼，當年拜仁贏1比0捧盃，亦係PSG歷來最接近歐聯冠軍嘅一次，但結果都係唔夠拜仁踢。多年過去，兩隊有唔少變動，拜仁今季由高柏尼執教，開季即取得5連勝，球員逐漸適應控傳踢法後，近期再發力連贏6場，而且呢6場勝仗不失1球。

拜仁近況最好嘅當然係「阿傾」哈利卡尼，上場對奧格斯堡連中三元，今季未過一半已攻入20球兼有7個助攻，腳風奇順，球隊依家喺德甲領先6分，可以喺歐聯賽場全力搏殺，爭取更高排名。

PSG踢歐戰龍變蟲

PSG喺法甲同歐聯可以話係兩隊波，喺法甲10勝2和未輸過，但喺歐聯則演出差勁，基利安麥巴比離隊對佢哋嘅影響開始浮現，上輪主場竟以1比2輸畀馬德里體育會，加上之前一輪主場1比1和燕豪芬，連續兩場主場失分，現時只得4分排25位處於「淘汰區」，今場背負搶分壓力作客拜仁，再輸唔奇。

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