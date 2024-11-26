大內總管陳子龍　見證東方有成績最開心

港超聯球會東方近年銳意年輕化，屢創佳績，除了因為球員表現出色，一眾幕後功臣亦功不可沒，其中就包括行政經理陳子龍。「龍仔」如今已為球隊服務17年，從助外援定居到籌備集訓等，這位「大總管」都有份參與。雖然外界對其工作認識不深，但他未曾介意：「作為幕後，只要搭好台畀班球員發揮，吸引多啲球迷睇波，就係最大嘅滿足感。」

「龍仔」1999年加入南華接觸管理工作，期間更有幸協助這支本地班霸，備戰對清水心跳的亞洲盃賽冠軍盃，到2007年離職加入東方，並效力至今：「我喺南華學到好多嘢，但當時工作量好大，成日要全天候On Call，本身諗住離職之後唞唞，點知東方升番上甲組之後，『Peter哥』（梁守志）即刻搵我，就過去幫手。」

在這17年間，「龍仔」凡事親力親為，他指投身球圈後，不會有太多時間休息：「同新球員傾合約、踢亞洲賽幫大家搞簽證都係我嘅職責，同埋之前籃球隊去廣島打比賽，我有跟去視察環境，準備最後一場『亞冠盃2』分組賽對三箭，完季之後又要安排季前集訓，冇邊日可以完全放低工作。」

「龍仔」續道：「疫情嗰幾年都有唔少嘢煩，例如簽咗高素巴耶夫之後，要花唔少功夫先搵到酒店畀佢隔離，所以想趁呢個機會多謝『鄭生』同『游生』（東方體育會主席鄭啟明及副主席游永強），Keep住支持球隊，令大家可以繼續搞波。」

「龍仔」曾協助東方出戰「亞冠盃」及「亞協盃」，因此他對處理亞洲賽手續絕不陌生，但今季與球隊參加「亞冠盃2」，作客卡雅受天雨影響，須延至翌日中午中賽，「龍仔」直言首次遇上這個情況，並分享當時的決策過程：「嗰陣同場監開會，又要同香港足總聯絡，因為過幾日場『高級組銀牌』要改期，好彩最後場『亞冠盃2』調去第2日中午，又唔撞機票時間先踢到咋。」

縱使東方大小事務都要「龍仔」一手包辦，甚至有人以「一個人頂起成間球會」形容他，但「龍仔」指球隊就如一個大家庭，使他不計較辛勞，都要為這個「家」付出：「足球令我見識好多嘢，例如之前因為帶東方踢『亞協盃』，先第一次去烏茲別克，可以見證隊波慢慢變強，就好似望住嗰仔長大，再辛苦都開心嘅！」