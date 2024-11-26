亞冠盃2　新帥第一擊！理文作客越南求開齋

【李浚湣越南直擊】港超球隊理文周三（27日）作客越南天長體育場（Thien Truong Stadium），出戰對南定FC的「亞冠盃2」G組第5輪分組賽。「黃黑軍團」雖然賽前4戰全敗，已篤定提早出局，惟今場為賀蘭特首次領軍，眾將一定份外努力，以贏得新帥信任，且看能否打開勝利之門！（港台電視32周三晚上8時直播）

雙方首循環交手，當時理文主場以兩球見負，有越南記者在賽前記者會上，問到球隊今場目標時，新帥賀蘭特（Matt）堅決表示會以3分為目標：「上場賽果對我嚟講已經唔關事，無錯球隊陣容可能冇變，但今次情況完全唔同。雖然我只係啱啱嚟到，但對球員、亞冠比賽好熟悉，我哋一定會盡力爭勝。」不過，Matt卻承認中途接手一支球隊，對任何教練來說絕對有難度：「就算係曼聯，當佢哋換咗教練後嘅第一場，都只係能夠和波，所以我唔會諗太多，自己會嘗試克服困難。」

另一有份出席記招的後衞杜度，10月底傷愈復出後，已經連續兩場分組賽擔正，他對於能夠參與這項高水平比賽感到開心。雖然首循環只能作壁上觀，但杜度表示有留意該場比賽，相信今場屬硬仗一場：「南定陣中有好多巴西外援，前線攻力強之餘，防守都好硬淨，實力隨時強過曼谷聯。希望我哋可以做到新教練嘅部署，爭取有分落袋。」

主隊南定FC上輪分組賽，主場一度落後兩球下，最終以3比2反勝淡濱尼流浪，暫時排小組第2，今場只要贏波即可出線，戰意肯定十足。同時，南定FC近況同樣出色，近4場聯賽全勝，兼狂入14球，當中首輪對理文亦有進帳的箭頭拉菲爾臣，上場更連中三元，務必加倍留意。

理文預計陣容 4-3-3

門將：28.陳嘉豪

後衞：2.周子謙 27.馬天尼斯 5.杜度 4.立花稜也

中場：26.黃俊皓 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙