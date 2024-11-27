曼城領先3球戲劇性崩潰　慘被逼和近6仗不勝

曼城噩夢延續！各項賽事經歷5連敗嘅曼城，周三(27日)凌晨歐聯主場對飛燕諾，大部份時間表現對辦，去到75分鐘仲領先緊3比0，點知最後15分鐘戲劇性逆轉，後防連環出錯連失3球慘被逼和，炮製歐聯史上最瘋狂崩潰。曼城已連續6場比賽不勝，下場英超作客利物浦危危乎。

曼城上輪歐聯1比4慘敗士砵亭腳下，今仗返主場出戰決心十足，上半場完結前憑艾寧夏蘭特博到12碼，親自操刀射入領先。換邊後依然順風順水，根度簡50分鐘禁區外起腳省中人彈入，3分鐘後艾寧夏蘭特再接應馬菲奧斯紐尼斯傳中門前鏟入，為曼城遙遙領先3比0。

正當以為大局已定，曼城亦換走部份主力，去到最後15分鐘風雲色變，75分鐘加華度爾自殺式回傳，造就夏積穆沙為客隊破蛋，85分鐘飛燕諾前鋒辛迪亞高基文尼斯門前撞入，令比賽掀起高潮，89分鐘曼城防線被撕破，大衞漢斯高接應傳中頂入，戲劇性追成3比3完場。

Opta數據顯示，今場係歐聯史上第1次，有球隊喺75分鐘領先3球而贏唔到波；亦係哥迪奧拿領隊生涯942場賽事，首次喺領先3球優勢下保唔到勝局。後防不穩係曼城沉淪最大原因，佢哋連續6場比賽失至少2球，係「藍月亮」過去61年來首次出現。

哥迪奧拿賽後表示：「呢場波喺3比0嗰陣都踢得好好，但我哋送畀對手1球、2球，情況就變得困難。我哋大部份時間都踢出高水平，但當問題一出現就搞唔掂，我唔知係咪心理問題，現實就係球隊踢得好但贏唔到波，我唔會諗出線問題住，依家要準備好下場比賽。」