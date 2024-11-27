艾殊利高爾：冤家路窄　紅軍銀河艦隊和味濃

歐聯史上兩支最成功的球隊，利物浦對皇家馬德里在初賽便狹路相逢，絕對是一場重磅較量。

從14/15至22/23的球季裡，這兩支球隊累積了不少恩怨，其中包括兩場重要的歐聯決賽。而事實上，利物浦在這段時期8次對皇馬未嘗一勝，對上一次戰勝銀河艦隊已經要追溯到08/09球季。

相比當年，利物浦已非吳下阿蒙。他們在這些年來累積了多一屆的歐聯冠軍及首奪英超冠軍，因此，這場在晏菲路球場上演的比賽肯定精彩絕倫。

到目前為止，利物浦在歐聯初賽4戰全勝，而且只失1球，獨佔鰲頭排榜首。他們在各項賽事經已連續14場保持不敗，並且在今季全部18場比賽中只輸1場。對我來說，這足以讓他們成為今仗較熱門的一方，加上以穆罕默德沙拿在過去6仗攻入5球的火熱狀態，我認為這支紅軍將能對今季失球連連的皇馬構成重大威脅。

儘管皇馬在今季西甲緊隨巴塞隆拿之後排第2位，但安察洛堤帶領的銀河鑑隊開局相當一般，尤其在歐聯的初賽階段，目前僅僅排第18位（截至25/11）。在進攻層面上他們火力勇猛，入球沒難度，到目前為止在今屆歐聯的總射門次數和射門中目標次數都排在頭3名。可是，他們在防守方面卻有極大改善空間，竟然場場都失波。誠然其後防主力如阿拉巴、丹尼爾卡華積、艾達米列達奧和門將泰拔高圖爾斯等輪流受傷，令他們的防線基石受到了很大的動搖，但無論誰落場都必須踢出最高水準，才能阻止在進攻上流動性極強的利物浦。

利物浦硬淨的防守令他們在今季英超和歐聯合共只失9球，能否成功凍結銀河鑑隊內每一位世界級進攻天才，將會是一個有趣的課題，尤其對手的星級射手基利安麥巴比在上周末西甲重拾射門鞋取得士哥。

我期待今場將會是一場娛樂性十足的比賽，最終在雙方有入球下握手言和。