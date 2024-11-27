東亞外　回應北韓退出　「霍生」：做好自己先

足總周三（27日）舉行發布會，正式宣布獲共享充電器品牌CHARGESPOT贊助，在2024至2025年度成為港隊能量夥伴，贊助金額約100萬港元，對於北韓退出「東亞盃」外圍賽，會否給予港隊優勢，足總主席霍啟山強調港隊做好自己，才是重中之重。

足總主席霍啟山是日出席港足新贊助商發布會，表示本地體育產業化離不開企業的參與和支持，故足總近期會陸續與不同贊助商緊密合作，給球迷新體驗，並提升本地足球的形象。對於北韓突然退出「東亞盃」外圍賽，霍啟山直言未知其事原因：「前日先收到東亞足球協會（EAFF）正式通知，因為我們沒有直接同北韓溝通，所以背後原因要問番EAFF。」談到有傳關島亦會退賽，「霍生」相原先計劃安排不會改變，「無論港隊出線形勢點，最緊要都係做好自己」

此外，盧斯爾及賀蘭特早前先後離任港隊助教，其中後者已上任為理文主教練，足總總幹事張炎有稱會跟理文協商，讓賀蘭特在「東亞外」期間歸隊：「我哋要尊重韋斯活（港隊主教練）嘅意見同決定之餘，亦都要尊重理文嘅諗法，所有手續都會做得清清楚楚。」

港隊球員代表陳肇鈞、顏卓彬及鐘樂安亦有出席是日活動，他們認為北韓退賽後，預計比預期更有機會出線決賽周，但強調其他對手都不容小覷，大前提都是做好自己，踢出好表現。

CHARGESPOT行政總裁及聯合創辦人鄭煒燕表示，球迷可在即將到來的新賽季比賽中享受品牌特別優惠，亦能參與場內的品牌活動，未來亦計劃在即將開幕的啟德體育園內外安裝充電器租借站。