張安達轟出147　闖入全英賽16強鬥冰咸

在約克上演的桌球全英賽打得如火如荼，中國的張安達周二（26日）轟出今屆賽事的第1Cue147，很大機會可以可袋走15000英鎊的一桿最高度數獎金。

張安達在32強戰與雷佩凡上演「中國打吡」，開局曾一度落後0比2的張安達，於第4局轟出一桿147，這是他生涯的第3桿；其後愈打愈有，以6比3反勝晉級，取得16強資格。

曾於國際錦標賽贏得冠軍的張安達，很大機會可以獨享賽會15000英鎊獎金的最高度數獎，而如果他在稍後舉行的大師賽或世錦賽上再轟出147的話，將可獲得14萬7千英鎊的額外大獎。

「這是我生涯第3次做出147，而在全英賽上做到更加有不同的感覺，非常高興。」張安達坦言未預計自己有這個表現:「能夠取勝真的很開心，我起初打得不太好，兩局後才找到一些機會，結果在第4局做出了147。」他上一次轟出147就是在去年的國際錦標賽決賽，當時也捧走了他生涯首個排名賽冠軍；這也是今季出現的第6桿及史上第208桿147。

張安達於16強將與冰咸爭逐，冰咸是以6比5力挫三屆世界冠軍威廉斯晉級。