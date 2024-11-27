【歐聯】維拉打窒道氣　細盤有買趁「祖」

歐聯焦點戰，阿士東維拉主場硬撼祖雲達斯。維拉季初道氣被打窒，陷入信心危機，今場唔敢輕舉妄動；祖雲達斯向來守強於攻，作客更加穩字行頭，2.5球入球細更可取。（Now 638周四凌晨4時直播）

闊別歐聯多年（前身歐冠）嘅維拉，季初係威係勢，頭3輪贏晒兼保持不失，包括擊敗德甲班霸拜仁慕尼黑，風頭一時無兩，可惜呢類中型班都係打道氣，經過一輪惡戰後開始洩氣，各項賽事已經6場不勝，其中上輪歐聯造訪實力平平嘅布魯日，因中堅泰朗明斯「發波瘟」，禁區內執起門將開嘅波，諗住擺低重開，被球證認為佢犯手球而判罰12碼，搞到輸0比1，咁樣輸波自然打擊士氣。主帥艾美利當務之急係盡快止住跌勢，睇番佢哋近3場歐聯全開2球或以下，相信會踢得保守啲。

另邊廂，祖記喺新帥莫達帶領下踢出四平八穩嘅傳控足球，各項賽事有10場冇失波，不過經常出現「得勢不得分」嘅情況，今季13場聯賽未輸過僅失7粒，但有7場打和，今屆歐聯頭4輪只得2勝1和1負，對住史特加同里爾只入得1球12碼，首席射手杜辛華荷域表現極度飄忽，單計近7場入得2粒，唔多靠得住，難怪佢哋近4場全開2球或以下，作客更加唔會冒進，2.5球入球細乃明智之選。

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