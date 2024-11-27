亞冠盃2　主場最後一擊！東方硬撼FC悉尼

周四（28日）輪到另一港超球隊東方登場，坐鎮旺角大球場出戰第5輪「亞冠盃2」E組分組賽，惡鬥澳職勁旅FC悉尼。今場為東方本屆分組賽主場最後1戰，且看面對近況欠順的對手，能否製造驚喜。（港台電視32周四晚上6時直播）

上輪於主場以1球告負卡雅的東方，暫時於「亞冠盃2」位列小組第三，面對E組激烈的出線形勢，主教練盧比度出席賽前記招時表示球隊將會竭盡所能，以保持競爭力：「雖然杜格拉斯哥斯達缺陣，但係FC悉尼嘅整體球員平均實力都好有水準，相信佢哋今次都唔會留力，我哋會繼續保持份鬥志，好似上兩場咁盡最大努力搶分。今場分組賽係最後一場主場比賽，希望班球員把握同頂尖球隊交手嘅寶貴機會，盡情發揮享受，喺主場製造驚喜畀球迷。」盧比度亦透露今場陣容將會作適當輪換，以應付周日的「高級組銀牌」4強賽事。

首輪分組賽作客以5球不敵FC悉尼，東方隊長梁振邦表示球隊會採取比以往更積極的戰術，以拉近雙方實力差距：「我哋防守一定要夠緊密同積極，多啲跑動去創造空位畀隊友，希望透過更靈活嘅走位，彌補到同對手之間嘅差距。我哋會盡力踢好呢場比賽，畀香港球迷睇到東方嘅實力。」

至於陣中主力杜格拉斯哥斯達因傷未能隨隊的FC悉尼，近期走勢欠佳，各項賽事對上6場僅得2勝4負，包括上場「亞冠盃2」主場以0比1不敵廣島三箭。FC悉尼主教練派出主教練烏法達利（Ufuk Talay）和隊長賴恩格蘭（Rhyan Grant）出席賽前記招，前者表示上周六於澳職以4比2擊敗西悉尼流浪者後，一眾球員目前士氣如虹，有信心取得關鍵3分：「東方最近幾場踢得愈來愈有驚喜，比起9月有唔少進步，雖然上場分組賽贏過佢哋，但我哋絕對唔會鬆懈。加上星期六贏波之後，成隊士氣都返晒嚟，我對班球員好有信心，今場對出線形勢嚟講好關鍵，我哋會盡全力攞晒3分。」

【東方預計正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：19.亞歷斯祖 72.拿亞 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：23.馬希偉 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：10.費利浦薩 9.巴杜姆