【歐聯】紅軍有保留　皇馬格食格梗係捧讓客

今輪歐聯重頭大戰，榜首利物浦主場惡鬥15屆盟主皇家馬德里。兩隊近7屆兩番喺歐聯決賽交鋒，皇馬都係獲勝一方。論近況「紅軍」似乎秤先，不過佢哋出線形勢大好，未必要傾力求勝，更重要係嚟緊英超惡鬥曼城；「銀河艦隊」目前得2勝2負，為殺入前8必全力搶分，以佢哋勁豐富嘅歐聯經驗，加上「食慣」利物浦，讓球客勝值得捧場。（Now 643周四凌晨4時直播）

利物浦今季喺施洛帶領下愈踢愈有，最大優勢係陣容齊整踢法穩打穩紮，不過中後場兵源唔算充裕，要長期保持作戰能力唔容易，上場聯賽險勝修咸頓3比2，後防就多番出錯，對住皇馬頂級鋒線更加危險，加上佢哋今屆歐聯4戰全勝，出線形勢大好，而且下場英超要同曼城合演榜首大戰，今場隨時有所保留。

「銀河艦隊」早前成績欠穩，不過近期將基利安麥巴比移去最擅長嘅左翼，效果立竿見影，連帶祖迪比寧咸亦重拾勇態，近兩仗分別錄得4比0同3比0清脆勝利，攻守平衡有明顯改善，就算雲尼斯奧斯祖利亞證實因傷缺陣，作客晏菲路想全身而退唔係難事。況且皇馬上輪主場輸畀AC米蘭後，想出線不容再失，搶分決心唔使懷疑。翻查兩隊近8次歐聯對賽，皇馬錄得7勝1和壓倒性優勢，擺明格食格，難得受讓咁筍，讓球客勝咪錯過！

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