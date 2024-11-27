亞冠盃2　新帥首戰　理文遭南定FC雙殺

【李浚湣越南直擊】港超球隊理文周三（27日）作客越南天長體育場，出戰對南定FC的「亞冠盃2」G組分組賽，今場為主教練賀蘭特首次領軍。賽事共吸引8,318名球迷入場，最終「黃黑軍團」以0比3落敗，遭對方雙殺兼遭遇分組賽5連敗。

「黃黑軍團」派出翁煦濤扼守中路，保利臣、黃威及胡晉銘控制中場，支援安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅，保連奴、立花稜也及金旻奎先列後備：至於主隊，軒迪奧負責輸送彈藥，助拉菲爾臣攻堅。

開賽8分鐘，阮文全右路傳中，拉菲爾臣在杜度力壓下射高，3分鐘後，盧卡斯施華左路推大位勁射成1比0，為主隊先開紀錄。其後盧卡斯施華傷出，由阮文偉入替。29分鐘，阮文偉準備起腳被周子謙剷走，但蘇文武補射入網，為南定FC擴大比數。戰至上半場末段，翁煦濤控甩腳，拉菲爾臣禁區內起腳後被陳嘉豪撞跌，被罰12碼，拉菲爾臣43分鐘射成3比0完半場。

「黃黑軍團」換邊後傾力反撲，54分鐘，保利臣妙傳，安尼亞勁射被對方門將救出。3分鐘後，拉菲爾臣送出直線，軒迪奧起腳，未能射破陳嘉豪十指關。65分鐘，理文以保連奴入替安尼亞，加強攻力，4分鐘後，理文幾乎破蛋，艾華頓右路起腳中楣彈出。最終理文以0比3落敗，遭對方雙殺兼遭遇分組賽5連敗，最後1輪分組賽會在12月4日主場迎戰淡濱尼流浪。值得一提，由於淡濱尼流浪同日以1比0擊敗曼谷聯得到7分，理文篤定以榜尾完成分組賽。