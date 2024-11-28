麥巴比12碼宴客　皇馬吞紅軍2蛋陷出局危機

皇家馬德里喺今屆歐聯繼續沉淪，周四(28日)凌晨作客利物浦，有「罪人」基利安麥巴比12碼宴客，全場被壓制下慘吞2蛋。皇馬踢完5輪後只得2勝3負成績，掹車邊排喺附加賽最後一席(第24位)，教練安察洛堤承認麥巴比信心低落，但堅信皇馬一定可以出線。

貴為15屆歐聯盟主嘅皇馬，今場作客如日方中嘅利物浦，全場陷於劣勢，進攻核心麥巴比亦受到凍結，半場雖然頂得住0比0，但52分鐘仍被阿歷斯麥亞里士打攻陷。皇馬60分鐘有追平機會，盧卡斯華斯基斯博到12碼，但麥巴比操刀被基利靴神勇撲出。

利物浦70分鐘都有穆罕默德沙拿12碼宴客，不過對「紅軍」未有造成影響，76分鐘再喺角球攻勢由加普頂成2比0。利物浦贏波後5戰全勝穩坐「1哥」位置，但皇馬就排第24位，暫時坐喺附加賽最後一席，佢哋最後3輪會對阿特蘭大、薩爾斯堡同比斯特。

喺雲尼斯奧斯祖利亞養傷下，麥巴比嘅演出備受關注，但佢嘅表現就令人失望，全場只有2次射門(1次射中)，射失12碼之外仲有15次失去球權，6次嘗試過人只有3次成功，其中一幕畀華基爾雲迪積克撞到一仆一碌，跌到成個人「倒豎蔥」咁洋相盡出。

皇馬教練安察洛堤賽後表示：「所有前鋒都會經歷低潮，唯一解決方法就係耐性，困難時刻佢會得到所有人支持。麥巴比可能信心出現問題，有時會踢得複雜咗，12碼宴客係平常事，佢會繼續奮鬥。」對於皇馬陷出局危機，安帥就話：「其實冇乜分別，就算今場贏波都好難入前8，我哋會晉級，而且會好似往年一樣咁爭逐冠軍。」