黃澤林完成今季賽事　下月香港網賽主場亮相

香港網壇「一哥」黃澤林（Coleman）周四（28日）出戰ATP挑戰賽日本四日市站賽事，晉級次圈後對上澳洲球手Philip Sekulic，全場打出6個「ACE」，但最終以盤數1比2惜敗，16強成績完成今年最後一站國際賽，接下來將於12月底的香港網球公開賽主場出擊。

現世界排名第163位的黃澤林，周二（26日）在四日市挑戰賽首圈以盤數2比1勇挫主場球手今村昌倫，這位20歲港將晉級次圈與排名第329的21歲選手Philip Sekulic爭奪8強資格。開場雙方互保發球局戰成3：3，澳洲球手於第八局成功破發，並以6：3先贏一盤。Coleman第二盤放手一搏，「連保帶破」下贏6：2扳平戰局。決勝盤再呈拉鋸戰成4：4，Coleman在第九局的發球局屢次與對手鬥至「刁時」，惟其後因陷於防守被動，最終連失3局以6：4輸多一盤，雖然全場未讓對手取得一個「ACE」、自己則有6個，但最終以盤數1比2告負，在今季最後一場ATP挑戰賽以16強作結。

黃澤林近年狀態大勇，在各大賽中屢創佳績，世界排名亦連攀新高，其中他在今季的ATP挑戰賽多次闖入決賽，包括在新得里站和林肯站賽事兩奪亞席。此外，Coleman今年首次以「外卡」身份參戰ATP巡迴賽，更在ATP1000級別邁亞密網賽的外圍賽中勝出，成為歷史首位打入ATP大師賽正賽的香港球手，下季他亦將會繼續為球迷帶來驚喜，再寫里程碑。

ATP250級別的「中銀香港網球公開賽2025」將於下月29日舉行至2025年1月5日假維多利亞公園網球主場舉行，香港首席球手黃澤林落實參戰，主場出擊迎敵全力爭標。