【歐霸】新陣式未Run熟　曼聯穩陣波吼半和

歐霸重頭戲，曼聯於主場迎戰波杜基林特。今場係曼聯新帥魯賓艾摩廉上任後，第1場奧脫福主場賽事，照計都想打開勝利之門，不過球員們似乎未習慣新陣式，預計都要啲時間適應，加上波杜基林特歐霸作客例歎慢板，近3場全開半場和，今場宜向半場和埋手。（Now 643周五凌晨4時直播）

魯賓艾摩廉上任第2仗，就要上歐洲賽戰場，好多曼迷都充滿憧憬，畢竟艾摩廉之前帶士砵亭喺歐聯大炒曼城，加上今場係第1場奧脫福比賽，有主場球迷打氣「加持」，3分會手到拿來。

不過，贏還贏，係咪真係予取予攜咁贏？渡邊年就有啲疑問。艾摩廉首戰帶球隊於聯賽作客，僅以1比1打和葉士域治，相信佢仍然要時間摸熟球員及戰術運作，同時間球員亦要適應佢嘅「343」陣式；上場睇得出後防比較鬆散，始終用卡斯米路同基斯甸艾歷臣會令活力減少，預料今場會由明奈同艾帥「嫡系」曼紐爾烏加迪踢番防中位置，先減少漏洞做番好防守，所以即使主場出擊，亦未必會主攻。

挪超榜首波杜基林特上場本土聯賽贏波，現時領先次席嘅白蘭恩1分，球隊只餘最後一場聯賽鬥利尼史特朗，贏波就會奪得挪超冠軍，今仗作客曼聯或者有所保留。事實上，現時波杜基林特喺歐霸排12，距離前8直接殺入淘汰賽只有2分距離，今場絕對有失分空間，和波對佢哋嚟講並唔係壞事，加上球隊近3場歐霸全開半場和，再追半場和啱數。

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