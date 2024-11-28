亞冠盃2　主場謝幕戰　東方奮戰不敵FC悉尼　

港超球隊東方周四（28日）在旺角大球場，今季最後1次於主場出戰「亞冠盃2」分組賽，挑戰澳職勁旅FC悉尼。最終主隊在1,712名球迷入場支持下，以1比4落敗。

主隊派出葉鴻輝把守最後一關，丹尼爾及高素巴耶夫扼守中路，馬高斯控制中場，為巴杜姆創造突擊機會，巴科爾和費利浦薩先列後備；至於FC悉尼，隊長賴恩格蘭擔正，祖羅利負責派牌，協助基利馬拉爭取入球。

開賽3分鐘，東方率先發難，巴杜姆送出直線，吳宇曦窄角度勁射被梅利斯救出。可惜到5分鐘，賴恩格蘭右路傳中，奧謙起腳中內柱彈入成1比0。12分鐘後，奧謙右路傳入禁區，基利馬拉射成2比0。禍不單行的是，馬高斯其後被馬菲斯侵犯後頸部受傷，由黃皓雋入替。上半場補時階段，客隊再入1球，基利馬拉回傳，奧謙起腳省中高素巴耶夫成3比0完半場。

東方半場以巴科爾入替巴杜姆加強攻力，49分鐘隨即收到效果，余在言左路開出罰球，巴科爾頂成1比3。可惜丹尼爾之後在禁區內拉跌基利馬拉，奧謙62分鐘射入12碼，大演「帽子戲法」。71分鐘，主隊一口氣換入梁振邦、林衍廷及黃梓浩，下半場補時階段，吳宇曦博得12碼，可惜巴科爾操刀射高，最終主隊1比4告負。