亞冠盃2　東方無緣淘汰賽　Chino：實力懸殊係事實

東方周四（28日）於旺角大球場上演「亞冠盃2」E組分組賽主場最後一擊，最終主隊以1比4不敵FC悉尼，無緣晉身淘汰賽，賽後東方主帥盧比度（Chino）坦言雙方實力相差懸殊，為球員今場的表現感到驕傲，相信球隊會藉此寶貴經驗不斷進步。

首輪分組賽作客以5球不敵FC悉尼，今仗再吞一敗，盧比度承認球隊水平與「亞冠盃2」其餘對手仍存在很大距離，但對於陣中眾將的落力表現感到欣慰：「當然對手實力係喺我哋之上，呢個係事實。但今場無論係踢足全場嘅『宇曦』（吳宇曦），定係『Timmy』（馬希偉），佢哋得18、20歲，但表現絕對係唔失禮，我哋睇到唔同球員嘅可能性，畀佢哋喺亞洲級舞台上面發揮，呢方面喺賽果或者數據上未必反映到出嚟，但係呢啲經驗就係球隊日後成長嘅養分，我覺得今場每個球員好值得稱讚同驕傲。」

另外，上半場馬高斯被馬菲斯侵犯後頸部受傷倒地，賽事一度暫停，馬高斯隨後被醫護人員用擔架抬離場，盧比度賽後透露，馬高斯出現短暫性失憶，確切傷勢情況仍屬未知，已送往醫院接受進一步檢查治療。