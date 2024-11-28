希斯基：阿聯強勢採「光」延連勝

本周的澳職周五場將相當有趣，皆因開季至今未嘗一敗的阿德萊德聯，將會於主場對目前還未嘗一勝的珀斯光輝，

阿德萊德聯現時氣勢如虹，事關他們於賽前連贏3場常規賽，當中包括上仗作客以3:2擊敗布里斯班獅吼，並跟對方合演了一場入球騷。

其領隊卡爾華特成功將阿聯陣內的年輕新血及沙場老將融為一體。其中年僅19歲的盧卡祖雲奴域開季的表現相當耀眼，而在經驗豐富的克勞夫協助之下，首兩輪常規賽都有入球。

須知道克勞夫是一位擅於為隊友創造機會的球員，盧卡祖雲奴域則擅長在適當的時機走位作出接應，所以他們二人絕對是阿聯的天作之合。另外，我認為由西悉尼流浪者來投的24歲翼鋒派利亞斯，也是球隊今季的一個絕佳收購。

另一邊廂的珀斯光輝，開季表現差強人意。他們於頭5場常規賽只得1分，而且一共失了16球，總入球數字亦只有兩球，目前排在聯賽榜尾2位置。

阿當泰加特是一位多產射手，能夠將一些半機會轉化為入球。想不到光輝即使有他在正選11人之內，竟然仍難以取得入球，實在令我感到非常驚訝。

或者其球員需要多點向對方禁區作出傳中球，並且不要害怕起腳射門。我認為，他們應該要令到阿當泰加特在比賽時參與更多，事關他是一位有能力協助球隊重返正軌的球員，特別是今仗對手阿聯近3仗一共失了7球之多，防守力並非很強。

話雖如此，我仍相信阿德萊德聯可以大比數擊敗珀斯光輝，升上聯賽榜榜首位置。