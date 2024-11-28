阿仙奴漁翁撒網搵總監　3大名將搶位

阿仙奴上月宣布總監伊度離職後，據報近期漁翁撒網式搵人接任，至今已聯絡過唔少候選人，而「兵工廠」近年鍾情擁有球會DNA嘅人幫手，消息指總監一職亦有3位前球員在列，包括路斯基、梅迪薩卡同基拔圖施華。

伊度近年同領隊阿迪達合作無間，係阿仙奴成功重建嘅重要原因，所以新總監亦需要同阿迪達「傾得埋」，阿迪達昔日隊友路斯基被視為熱門之一，佢掛靴後喺布拉格斯巴達擔任總監，表現備受好評。另一候選人係德國名將梅迪薩卡，事實上佢過去6年都喺阿仙奴擔任青訓主管，有機會被內部提升。至於近日有傳，前巴西中場基拔圖施華亦係候選之一，球員時代同伊度係好拍檔嘅基拔圖施華，曾經做過彭拿典奈高斯總監，近年亦曾擔任阿仙奴宣傳大使，會係總監一職嘅冷門之選。

報道指阿仙奴對新總監亦有定案，明年離開皇家蘇斯達嘅奧拉比、巴黎聖日耳門嘅甘波斯、利華古遜嘅路菲斯、摩納哥嘅施古路等等，通通都被指曾經同阿仙奴接觸。阿迪達日前透露：「我可以講嘅係，我會積極參與搵新總監嘅過程，總監一定要搵合適人選，即係可以令大家一齊進步，帶領球隊去到新層次嘅人。」