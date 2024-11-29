艾摩廉開齋！曼聯新陣激活「皇帝」海倫

魯賓艾摩廉拎到曼聯第1勝！周五(29日)凌晨歐霸盃賽事，曼聯主場3比2激情反勝波杜基林特，艾摩廉首度喺奧脫福球場領軍即贏波。曼聯今場最大贏家係丹麥前鋒海倫，佢喺3-4-3新陣式下表現脫胎換骨，交出2個入波同1次助攻，難怪佢霸氣做出「皇帝式」慶祝動作！

艾摩廉上任後首次喺主場出擊，繼續沿用3-4-3陣式，箭頭由海倫出任。開波48秒海倫就喺前場逼甩對方門將腳下球，造就阿歷真度加拿祖射入空門。曼聯領先後，表現唔穩定毛病又發作，波杜基林特靠一個世界波同一次快速反擊連入兩球，令曼聯一度落後1比2。

曼聯完半場前靠海倫追平，佢接應馬沙拉奧傳中，禁區內瀟灑一剔一射追平2比2；下半場曼聯加強壓力，美臣蒙特曾有勁射中楣，50分鐘曼紐爾烏加迪右路傳中，海倫搶點攻入個人第2球，曼聯最終力保3比2勝果，今屆以3勝2和成績升上第12位，距離前8只有1分差距。

艾摩廉教士砵亭嗰陣，有約基利斯呢位跑動力強同身材健碩嘅前鋒，海倫嘅踢法亦非常接近，佢賽後亦自稱喺新陣下如魚得水：「球隊需要更多時間，但今日已見到初步成效，呢個陣式令我諗返當年喺阿特蘭大嘅日子，3-4-3陣式好適合我發揮！」

海倫今場入波後有新慶祝動作，將手指公由向上轉為向下，並造出「割喉」動作，其實係電影《帝國驕雄2》入面新任羅馬皇帝Emperor Geta，喺競技場主宰其他人生死嘅動作，海倫有機會成為艾摩廉麾下曼聯「皇帝」，主宰對手嘅生死。