施華德自爆禁藥檢測「肥佬」遭禁賽

擁有五個大滿貫錦標的世界「二姐」施華德，在個人社交平台自爆因禁藥檢測「肥佬」，已接受了一個月的禁賽處罰。

這位23歲的法網盟主周四(28日)在社交平台發文，指自己在今個賽季曾因禁藥不合格被禁賽：「我終於被允許了，所以我想立刻跟你們（球迷）分享一些成為我生涯最差的經歷。過去兩個半月裡，我接受了嚴格的ITIA（國際網球誠信機構）檢查，最終證實我的清白。這是我職業生涯唯一一次的藥檢呈陽性，檢測結果是一種我從未聽過的禁用物質，它含量低得令人難以置信。」這是8月的賽外檢測，檢測到當時仍是世界「一姐」的施華德，藥檢樣本中含有心臟藥物曲美嗪。

WTA對此事亦發出了聲明，而ITIA隨後就今次事件承認這是由波蘭制造及銷售的受監管非處方藥褪黑激素污染引起的，而施華德認為這種藥物可以緩解時差及睡眠問題。因此施華德以「無重大過錯或疏忽」的最低判罰，禁賽一個月。

施華德於9月12日被暫時禁賽，經過一輪上訴及調查後，這位前「一姐」的禁賽期將於12月4日結束，而她在辛辛那提闖入4的獎金，亦要被迫放棄，「我承試這對我打擊很大，因為我一直努力擁有可成為後代榜樣的職業，我有一種感覺，這可能破壞我多年來建立的形象，儘管我知道自己沒有做錯，但我想對你們（球迷）坦誠。」

施華德今年除了第4次奪得法網之外，亦在多哈、印第安韋爾斯、馬德里及羅馬贏得冠軍，而禁賽期間她錯過了南韓、中國及武漢公開賽。