辛祖再現助攻王威力　「心理」問題阻上位？

車路士喺周五(29日)凌晨歐協聯，作客2比0擊敗德甲球隊海登咸。「藍戰士」照舊派出全後備陣容，查頓辛祖亦獲解凍，正選上陣即交出2次助攻，領隊馬利斯卡賽後特別指出，查頓辛祖需要喺體能同心理上做好準備，先至有機會為球隊上陣。

車路士今場踢得唔輕鬆，要到51分鐘先由查頓辛祖傳中畀尼干古射入。海登咸之後嘅反攻亦頗具威脅，車路士要到完場前4分鐘，再由查頓辛祖傳中畀梅迪歷撞射入網，鎖定2比0勝局。車路士依家喺歐協聯4戰全勝排榜首，表現超晒班。

查頓辛祖今季由曼聯加盟後未受重用，今場只係佢第7次上陣，不過已累積5次助攻，領隊馬利斯卡賽後表示：「我一直話辛祖係好重要嘅球員，但佢先要喺體能同心理上回復狀態，做到嘅話對球隊會好有幫助，今場佢再次展示自己嘅重要性。」

馬利斯卡特別提到查頓辛祖嘅「心理」，令球迷有啲擔心，呢位英格蘭翼鋒上年被爆出要睇心理醫生，之後表示不滿坦哈格喺未得佢同意下公開「病情」。事實上，查頓辛祖喺車路士競爭激烈，高爾彭馬、柏度尼圖、馬度基、梅迪歷、尼干古、祖奧菲歷斯嘅「排位」都喺佢前面，上位空間非常狹窄。