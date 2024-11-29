羽毛球年終賽成混雙「世一」絕唱　27歲鄭思維告別國際賽

在巴黎奧運拍住黃雅瓊為中國贏得混雙金牌的鄭思維，在社交平台表示退出國際賽場，並以即將在杭州展開的世界羽聯年終賽作為告別戰。

27歲的鄭思維今日發文宣布告別國際賽場，他與黃雅瓊的混合組合目前居於世界第一，他們贏得今年巴黎奧運金牌，上屆東京奧運獲銀牌，而這對「雅思組合」更贏過3次世錦賽冠軍，是港隊組合鄧俊文、謝影雪於賽場上的多年對手。同時，鄭思維在亞運會贏過金牌，也是湯姆斯盃的冠軍功臣，贏盡羽毛球壇各項重要榮譽。

「我知道這又是一條會上熱搜的官宣，因為我決定正式退出國際賽場了！」他帖上告別「千字文」，並透露巴黎奧運前已有計劃，並希為自己作出人生規劃:「無論今年巴黎奧運有沒有圓夢，我都會做出同樣決定...我很幸運，在這條道路完成了自己的夢想...在國家隊的11年裡，我得到了太多貴人、恩師、保障人員和小伙伴幫助，這些片段我永遠都不會忘記。」

他表示即使不再打國際賽，但仍不會離開羽毛球，繼續發出「鄭（正）」能量:「真心感謝你們（粉絲）陪伴，我們不說再見，你們還會一直見到我，我會在你們關注的羽毛球領域無處不在...」鄭思維亦坦言:「我決定離開國際賽的非常重要原因是，我的人生追求是家庭事業兩不誤，現在也剛有了二寶，所以我想回歸家庭了....事業家庭生活得到平衡才是我的終極目標。」

鄭思維最後提到:「雅思組合的最後一戰國際賽事會是杭州總決賽，這是我專業道路『夢開始的城市』，所以也想在這裡謝幕。」至於其拍檔黃雅瓊在巴黎奧運被隊友劉雨辰成功求婚一幕令人印象深刻，她也年屆30歲，退也是正常；因為年終賽將成為他們的絕唱。

今年世界羽聯總決賽將於下月12至15日在杭州舉行，港隊組合鄧俊文／謝影雪也成功入圍爭逐。