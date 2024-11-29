下月香港ATP賽再有超新星參戰　中國布雲朝克特落實爭逐　

將於下月29日在維多利亞公園網球展開的的「中銀香港網球公開賽 2025」，再有中國球手加入戰團，出生於新疆的超新星布雲朝克特（Bu Yunchaokete）落實參賽，將連同衞冕冠軍魯列夫、中國左手天才球手商竣程以及本地首席球手黃澤林一同爭逐，並為明年新一季比賽作好準備。

大會今日公布首次邀請到22歲的布雲朝克特參戰，他於突破性的2024年賽季中，躋身兩場 ATP巡迴賽準決賽中，達到了職業生涯世界排名個人新高的第69位，其中包括以直落兩盤擊敗「中銀香港網球公開賽」的衞冕冠軍、現世界排名第8的魯列夫。

這位新疆球手說：「我很期待在香港展開2025年的賽季。這是一場高質素的比賽，而這場比賽將是衡量我在年終休賽期後的比賽狀態的重要指標。我在2024 年季末的表現非常出色，我希望在未來幾個月能夠繼續保持這一勢頭。『中銀香港網球公開賽』自去年首度舉辦後，我聽過很多有關這個賽事有多精彩，我迫不及待地想在幾個星期後來港體驗一切。」目前，中國內地的男子網球正處於黃金時代，共有三位球手包括商竣程和布雲朝克特均位列ATP世界排名前75名。

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「今年有兩位來自中國內地的年輕天才參賽，對『中銀香港網球公開賽』的球迷來說真是一場盛事。連同我們的黃澤林以及衛冕冠軍盧比利夫的回歸，2025年這一屆賽事已蓄勢待發，準備強勢揭開一場季初的序幕。布雲朝克特是一位有趣的網球員，也是新球季值得關注的選手，因此我們很高興能在他前往澳洲之前，能邀請他來港參加。」

為與市民分享「中銀香港網球公開賽」的精彩時刻，ATP250賽事「中銀香港網球公開賽 2025」於今年12月29日舉行的資格賽開放予公眾人士免費入場。賽事金色門票售價由港幣 370元至1610元；銀色門票售價由港幣270元至1260元。位於主場館外的「網球同樂區」歡迎市民於公開賽期間免費進場。

公眾門票現於網上售票平台 www.tickets.tennishk.org/atp250-2025 發售。為響應環保，賽事不設實體門票。所有銀色門票均設兒童及長者半價優惠。