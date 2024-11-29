學界足球　聖若瑟失落D1冠軍　楊焯鈞：差啲運氣

「港九區D1中學校際足球比賽」A Grade決賽，周五（29日）在石硤尾公園足球場上演，由香港國際學校（HKIS）面對上屆季軍聖若瑟書院。兩隊法定時間踢成0比0，但張堯軒、張青雲在互射十二碼階段接連射失，最終聖若瑟以2比4不敵香港國際學校，後者則繼2015/16學年再奪D1冠軍。

上屆屈居季軍的聖若瑟書院，今屆在小組賽取得4勝1和不敗佳績，4強再以3比1擊敗法國國際學校。至於香港國際學校分組賽亦取得3勝2和，以次名晉級，4強則以2比1淘汰衞冕的拔萃男書院。

聖若瑟書院今場續有東方小將蕭政避戰，袁振謙亦因外流西班牙球會岩布斯特U19缺陣，但仍有標準流浪中場張青雲、傑志翼鋒楊焯鈞，以及劉宇浩、張堯軒兩位傑志U18主力在陣；相反HKIS卻未有超聯兵坐鎮。值得一提，聖若瑟雖有朱兆基撞正理文操練未能親自領軍，但教練團仍然星光熠熠，包括港腳顏卓彬、九龍城中場陳文輝、標準流浪助教林嘉緯及前港隊門神范俊業。

今場決賽上、半場各自只踢35分鐘，實力佔優的聖若瑟書院，整場一直佔據主動，但面對身型有優勢的香港國際學校，未見太大優勢，多次起腳同樣無功而還，最終兩隊法定時間踢成0比0。去到互射十二碼階段，聖若瑟在第3輪先有張堯軒射失，之後輪到張青雲主射，第一球對方門將周若言再成功撲出，惟球證指後者腳先離白線，犯規在先。惟張青雲之後重射又被「捉到路」，最終香港國際學校以4比2擊敗聖若瑟，重奪D1冠軍。

聖若瑟與D1冠軍擦身而過，賽後主將楊焯鈞直言相當失望：「始終自己最後一屆，互射十二碼咁樣輸，有啲遺憾同唔甘心。但其實今日自己踢得唔錯，成隊波都踢得好好，只係差啲運氣。」