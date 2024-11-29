【英超】白禮頓急先鋒搶半W

本輪英超由南部大戰揭開序幕，白禮頓主場迎戰修咸頓。白禮頓今季唔使分心歐洲賽，加上日本國腳三笘薰復出，令球隊進攻更直接同具侵略性，修咸頓堅持傳控戰術，但後防技術不足成日被人逼甩波，遇正進取踢法嘅「海鷗」，難頂得住半場，推介半場主勝。（Now 621周六凌晨4時直播）

白禮頓專心英超之下，聯賽成績不俗，現時與車路士及阿仙奴同得22分，僅以得失球差排第5，歐洲賽入場券成為今季球隊目標。「海鷗」有好成績，三笘薰復出係好大原因，呢名日本國腳令球隊進攻更有侵略性；34歲老將韋碧克亦翻生，現時聯賽射入6球，係球隊神射手。

此外，巴西前鋒祖奧柏度亦交到貨，佢喺近5場有份上陣嘅英超，貢獻咗6個入波，包括射入4球及2次助攻，最近2場對曼城同般尼茅夫，佢同時有入波同助攻，成為白禮頓史上首位連續2場做到呢個貢獻嘅球員，促使白禮頓近5場聯賽，有4次上半場已經領先。

修咸頓現時排榜尾，球隊整體發揮其實唔錯，可惜領隊羅素馬田堅持傳控，所有攻勢由門將開始起動，但後防球員明顯技術不足，經常於後防傳失波，上場對利物浦失嘅其中一球就係咁樣被人逼甩，「聖人」今季失24球係英超第二多，今場難頂到白禮頓主攻，半場主勝要捧。

更多賠率：