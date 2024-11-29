中村祐人：勝利船「柏」岸衝冠

今季日職只餘下兩輪賽事，但柏雷素爾仍未解除降班威脅，皆因近10場聯賽只錄得1勝，故周六迎戰力爭衞冕的神戶勝利船，前景並不樂觀。

其中一個導致柏雷素爾陷入這個頹勢的原因，就是他們後勁不繼，往往難以在比賽末段全身而退。他們在最近4場聯賽都分別在補時階段出現失球的情況，因而被逼和或輸波，即使監督井原正巳經已作出了換人調動，但都於事無補。

神戶勝利船將會集中向柏雷素爾左路的馬菲奧斯沙維奧作出針對性部署，所以我認為關根大輝將會是他們最重要的球員，事關他於右路的演出至為關鍵。

神戶勝利船暫時排在聯賽榜榜首位置，上周末更加奪得了日本天皇盃冠軍，今仗只要獲勝，就機會提前取得聯賽錦標。

雖然他們周中亦要應付亞冠精英盃的比賽，但因有多位經驗豐富的球員坐鎮，加上領軍能力出色的監督吉田孝行將會巧妙地作出輪換，故此我不認為今仗會出現太大的傷疲問題。

宮代大聖於日皇盃決賽替球隊攻入致勝入球，表現正在不斷進步當中。儘管柏雷素爾會向大迫勇也及武藤嘉紀作出了嚴密看管也好，宮代大聖亦可以產生威脅，我預期他今仗將會是勝利船在進攻上的核心人物。

我不認為柏雷素爾有足夠的進攻火力，撕破神戶勝利船的穩固防線，因此我預計勝利船今仗將可獲勝，向成功衞冕冠軍邁進一步。