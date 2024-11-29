艾殊利高爾：沙卡仔助攻冠絕英超

倫敦打吡總是帶有點趣味性，韋斯咸對阿仙奴也不例外，尤其在英國周六晚上時份開賽，也代表即將踏入12月份的聖誕賽期。

韋斯咸在周一作客對紐卡素時，成為勝出一方實在當之無愧勝，也終於結束近兩場的不勝走勢。雖然錘仔幫球迷不至於十分興奮，但起碼在比賽中，看到不少正面的因素。

到目前為止，似乎還有許多韋斯咸球迷對新領隊盧柏迪古沒有很大好感，今仗他將因停賽而未能在場邊指揮大局。在他的帶領下，韋斯咸表現相當飄忽，我認為這很大程度上與他們的失球太多有關，目前只有5隊的失球比他們多。另一方面，儘管他們擁有不少進攻人才，可是入球能力不足，只有尾6球隊的入球數字比他們少。

另一邊廂，經過上個國際賽檔期休息後，阿仙奴發揮得淋漓盡致，接連在諾定咸森林及士砵亭身上取得大勝，看起來已經變回之前那支所向披靡的球隊。目前他們已3場不敗，並且在過去8仗中的6仗成為先開紀錄的一方，因此我們預計他們今仗作客倫敦球場將會迅速入局，務求在開賽早段便向對手施加壓力。

兵工廠的復甦很大程度上源於隊長馬田奧迪加特和迪格蘭賴斯的回歸，但最搶眼的球員仍然是布卡約沙卡。目前他的8次助攻乃冠絕英超，而且也入4球，是阿仙奴陣中貢獻最多入球的球員，也在近兩場大勝發揮關鍵作用。

相比在主場保持不敗，他們的作客成績相對遜色，已在4場作客聯賽失分（2和2負），作客場均只得1.33分。然而，他們近5次於聯賽作客倫敦球場皆保持不敗，包括上季大勝6比0，我認為他們能夠延續這個勢頭，取得作客勝利。