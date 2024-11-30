奇勒無人能擋狂飆39分　香港東方奪PBA盃二連勝

香港東方籃球隊周六（29日）晚續戰菲律賓PBA專員盃（Commissioner's Cup），對陣同樣開季奪首勝的匯眾光纖（Converge FiberXers），「藍軍」憑外援奇勒狀態神勇獨轟39分，張文平亦交出14分打出驚喜，最終以117：106勝出，收下二連勝暫列榜首。香港東方下一場將於下周三（12月4日）迎戰陰陽天（Rain or Shine Elastopainters）。

開場兩軍僵持不下，首節戰成21：20，香港東方些微佔優。次節雙方繼續拉鋸互有領先，「藍軍」外圍手感不俗，亦多次搏得對手犯規站上罰球線，不過匯眾光纖仍能緊咬比數以55：58進入下半場。奇勒兩節高效砍下22分、9個籃板，白蘭基利亦交出12分。

轉邊後，香港東方在第三節發動猛攻下拉開明顯的差距，並以91：83進入絕勝節。不過主隊隨後利用東方主力在替補席的時間吹響反擊號角，主將Cheick Diallo策動攻勢將落後差距縮窄至3分，但奇勒回場後再袋7分，打出一段9：4攻勢重掌戰局，儘管Cheick Diallo取得全場最高的43分，但收復失地為時已晚，最終香港東方以117：106再將一軍，賽事開季收穫二連勝。

香港東方今場5人得分上雙，奇勒貢獻全隊最高的39分、外加15個籃板和2次封阻，白蘭基利及楊和分別有21分和19分進賬，今場終獲表現機會的張文平表現搶鏡，屢次命中三分彈取得14分，林爵華亦交出11分。

香港東方PBA專員盃賽程

04/12（周三） 19:30 vs 陰陽天（Rain or Shine Elastopainters）

06/12（周五） 19:30 vs 菲律賓電信TNT（TNT Tropang Giga）

10/12（周二） 17:00 vs 黑水精英（Blackwater Elite）

15/12（周日） 19:30 vs 基尼巴（Barangay Ginebra San Miguel）

20/12（周五） 17:00 vs 北方港（North Port Batang Pier）

22/12（周日） 19:30 vs 生力啤酒人（San Miguel Beermen）