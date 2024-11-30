C朗瘋狂起孖　追平美斯紀錄

周五(29日)深夜沙特阿拉伯職業聯賽，艾納斯主場以2比0擊敗達馬克FC，巨星C朗包辦2個入球，職業生涯第163次單場梅開二度，追平宿敵美斯嘅紀錄，成為史上最多次起孖嘅球員之一。

艾納斯一開賽就採取主動搶攻，上半場15分鐘，奧達維奧艾美臣頭槌攻門，對方球員犯手球，被判罰12碼，C朗主射入網打開紀錄。其後另1位艾納斯球星沙迪奧文尼近門起腳，被門將封出。

換邊之後，達馬克FC中堅比迪丹踩中對手施馬根，被球證直接出示紅牌趕出場，令艾納斯優勢更加明顯，並由C朗喺79分鐘射成2比0。呢位39歲葡萄牙國腳繼上場亞冠精英盃對艾加拉法，射入2球之後，再次梅開二度，佢連續4場有波入，其中3場起孖，腳風極之順，並追平美斯嘅最多次梅開二度紀錄。由於美職已收咧，C朗短期內有望趁機反超前呢位老對手，成為「起孖之王」。

值得一提，C朗加盟艾納斯以來，上陣58場聯賽入58球，換言之平均入球率達100%，佢職業生涯總入球增加至915球，向千球大關邁進。艾納斯贏波之後，落後榜首伊蒂哈德5分，兼踢多1場。