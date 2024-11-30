【官宣】雲佬成李斯特城新帥　明年3月倒戈曼聯

雲尼斯達萊同李斯特城簽約至2027年6月。

英超球會李斯特城正式宣布聘請前曼聯看守領隊雲尼斯達萊擔任主帥，雙方簽約至2027年6月，呢位荷蘭名帥留喺英超教波，意味將於明年3月率領「狐狸兵團」倒戈鬥曼聯。

李斯特城早前解僱領隊谷巴後，已傳出準備邀請「雲佬」接手執教，現時正式落實。呢位48歲少帥簽約後話：「我感到非常驕傲同興奮，李斯特城係一間擁有輝煌歷史嘅球會，球員、球迷及工作人員都非常優秀，好開心可以喺呢度展開新旅程。」

雲尼斯達萊早前擔任曼聯看守領隊期間，曾經率領紅魔鬼喺英聯盃及英超大勝李斯特城，令「狐狸兵團」管理層留下深刻印象，非常欣賞佢嘅教波能力，樂意將呢位昔日對手收歸旗下。

雲尼斯達萊曾希望留喺曼聯擔任助教，但被新領隊魯賓艾摩廉拒絕，黯然離開紅魔鬼，球迷最期待「雲佬」倒戈鬥曼聯，李斯特城將於明年3月15日晚英超主場對曼聯，屆時「雲佬」就有機會報仇。

李斯特城周六(30)晚英超作客賓福特，繼續由助教賓戴臣主持大局，雲尼斯達萊將於12月4日凌晨李斯特城主場對韋斯咸，先至正式領軍出擊。