卓林普一口氣取527度　與奇倫威爾森上演「世界大戰」

世界冠軍奇倫威爾森周五(29日)在約克舉行的全英桌球賽續顯強勢，以6比3擊敗賀治躋身4強，要爭取今年及生涯第二個「三冠王」頭銜僅差兩步，下仗將面對世界「一哥」卓林普，上演「強強對決」。

今年5月在克魯斯堡劇院捧走世界冠軍的奇倫威爾森，開局即「起迫」打出一Cue52度及72度，並在首節領先3比1，最終保持氣勢笑到最後，生涯第二次躋身全英賽4強；然而想再走前一步，則先越過「準神」卓林普的一關，奇倫威爾森過去與2019年世界冠軍卓林普多次碰頭，本賽季在西安及愛爾蘭公開賽，他分別以10比8及9比3獲勝，不過，對賽往績紀錄上，卓林普則以12勝10負稍為領先。

「相信每個人都想享受明天我與卓林普的比賽，即使我的孩子都無法選擇他們想要贏的那一方，的確有趣，相信對比賽、電視都是一個很好的宣傳。」這位32歲的英格蘭球手續稱:「我相信卓林普都想證明自己是世界上最好的球手之一，最近我的狀態發揮了最好的水平，這會讓他更想證明自己的觀點，很期待明天的比賽。」事實上，這場世界冠軍對世界第1將成話題。

至於「世一」卓林普在另邊廂也盡顯霸氣，與中國張安達一戰頭4局已經手感火熱，先後轟出89度、126度、120度及131度，連贏4局領先4比0，令張安達一分都攞唔到；小休後續戰，卓林普在第5局再打到61比0領先時「斷攬」，才讓張安達有機會得分，卓林普再寫下自己一個新紀錄，就是在比賽中連取527度，可惜未能打破奧蘇里雲所創的連續得分556度紀錄；最終卓林普以6比2淘汰張安達躋身四強。