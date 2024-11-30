倫敦打吡！阿仙奴大派福利

英超「倫敦打吡」，韋斯咸主場迎戰阿仙奴。阿仙奴經過國際賽整頓後，聯賽及歐聯2連勝重回正軌，韋斯咸遇強愈強，包括上月底擊敗曼聯，直接導致「紅魔鬼」換帥，佢哋上場又戰勝紐卡素，今場迎戰「兵工廠」會有好表現，加上「倫敦打吡」氣氛高漲，雙方近5次交手4次開4球或以上，宜捧3.5球入球大。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

阿仙奴上月經歷一段小低潮，聯賽2和2負失分嚴重，好在國際賽檔期停一停，賽事重開後總算回復舊觀，上輪聯賽大勝諾定咸森林3比0，布卡約沙卡、湯馬士柏迪都有「士哥」，周中歐聯作客士砵亭更加攻力大爆發大勝5比1，布卡約沙卡再有進帳，另兩位前鋒拍檔夏維斯同加比爾馬天尼利亦各建一功，腳風甚順，今場有機會再數胡。

另邊廂，韋斯咸今季戰績未符預期，主帥盧比迪古有下台壓力，事實上球隊表現相當飄忽，試過大勝葉士域治4比1後以同一比數大敗於熱刺腳下，近期關鍵勝仗就有2比1擊敗曼聯，之後對諾定咸森林同愛華頓接連失分，上場又以2比0力挫紐卡素，今場火併阿仙奴隨時有驚喜演出，雙方對轟之下入球騷可期。

更多賠率：