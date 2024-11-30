高級銀牌 宿敵對決！理文激鬥傑志
2024年11月30日 14:01
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「高級組銀牌」周六（30日）爆發第1場4強大戰，理文在旺角大球場惡鬥傑志，爭入決賽。「黃黑軍團」派出陳嘉豪把關，保利臣、黃威及顏樂楓組成中場鐵三角，協助安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅；至於「藍鳥」，鐘樂安和鄧達思鎮守中路，利亞倫負責派牌，協助韋頓和迪美路夫爭取入球，費蘭度先列後備。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
理文正選：
28 陳嘉豪 ［GK］
2 周子謙
4 立花稜也
5 杜度
7 保利臣
8 艾華頓
9 安尼亞
10 黃威
13 李毅凱
16 顏樂楓 ［C］
91 羅沙
傑志正選：
25 泰利［GK］
3 鐘樂安 ［C］
4 鄧達思
9 韋頓
11 林樂勤
12 裴栽釪
14 潘沛軒
20 利亞倫
24 顏卓彬
27 迪美路夫
30 祖連奴
理文後備：
1 梁興傑 ［GK］
25 潘尚希 ［GK］
6 胡晉銘
11 鄭兆均
12 羅焯熙
14 夏馬特
17 張憙延
18 鄧筵霑
20 保連奴
26 黃俊皓
27 馬天尼斯
31 翁煦濤
傑志後備：
1 王振鵬 ［GK］
23 石皓心［GK］
2 羅梓駿
5 艾里奧
8 鄭展龍
17 費蘭度
18 陳傲軒
21 畢頓
22 巴登卡
31 馬斐
34 甘智健
38 陳源澔
「高級組銀牌」周六（30日）爆發第一場4強大戰，兩支宿敵正面交鋒，理文在旺角大球場惡鬥傑志。剛在「亞冠盃2」落敗的「黃黑軍團」，返到本地賽事當然希望一吐烏氣，兼為新帥賀蘭特送上首勝；不過「藍鳥」作為衞冕冠軍，同樣戰意十足。兩雄相遇，勢必有一番激鬥！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
理文周中剛作客越南出戰「亞冠盃2」分組賽，今場為球隊4日內的第2戰，加上舟車勞頓，新帥賀蘭特（Matt）承認球員體力，肯定無法完全恢復，或會有少量輪換。兩隊早前在聯賽首循環踢成1比1，他又預期今場戰況依舊緊湊：「傑志冇左幾個主力，但陣中仲有好多高質素球員，老實講兩隊差距好微。雖然我哋喺亞冠輸波，但整體表現明顯有改善，今場絕對可以一戰。」
值得一提，今場屬Matt首次以一隊教練身份，在香港領軍作賽，他直言相當期待：「自己之前喺香港球會、代表隊擔任過唔同職位，一直好鐘意呢度嘅足球、球迷；同埋老婆、囝囝今場都會嚟到現場睇波撐我，希望可以帶領球隊踢場好波，順利殺入決賽！」
傑志前鋒潘沛軒最近腳風大順，連續兩場聯賽建功，繼射破理文大門後，上場在5球大勝九龍城一役再有進帳，「潘沛」笑言會繼續努力：「好好彩最近都有入波，但都要全靠隊友幫助，自己之後會盡力處理好每一球。」
另外，除了陳俊樂、馬查度仍在養傷外，明加索夫今場亦需要「坐波監」，提到這名前場拍檔缺陣，「潘沛」指有一定影響，但認為球隊仍有力與理文周旋：「明加索夫係主力，對攻守都重要，不過就算冇咗佢，仲有其他球員頂替。理文實力一定係好，但最緊要係大家保持信心，專注做好自己，相信傑志可以踢一場好波畀大家睇。」