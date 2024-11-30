韋斯布克「不雅手勢」被NBA重罰27萬

作為年輕人的偶像，「韋少」此舉確實不應該。

「一個手勢」可以唔見27萬！效力金塊的韋斯布克日前對紐約人比賽中，射球後向敵方後備席做出「不雅手勢」，被NBA重罰35000美元(約27萬3千港元)，這已不是「韋少」首次被NBA處罰，過去都有不良紀錄。

事件發生於本周二（26日）的賽事，金塊與紐約人於比賽第4節時，替補上陣的「韋少」突破籃框時被祖殊赫特封蓋，他持球不放，場邊的紐約人球員示意球證應該吹他走步違規；接着他從底角投入了一記3分球，然後轉身向紐約人的後備席「舉中指」；而該場比賽他為球隊取得最高的27分，但金塊以118比145落敗。

NBA周五宣布對韋斯布克作出判罰，在球場上做出猥褻手勢，重罰35000美元，而過去「韋少」都有不少事件受到罰款，包括2017年接受採訪時「爆粗」，2018年與高拔在場上爭執，還有2019年與猶他爵士球迷發生衝突。

韋斯布克今夏與金塊簽了一份為兩年的老將底薪合約，這是他在金塊的第一個賽季，至目前為止為球隊出戰17場，擔任球隊第6人，場均貢獻12.2分4.1籃板5.9助攻。