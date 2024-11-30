祖高域現身F1賽場　新教練梅萊隔空提醒練波

擁有史上最多大滿貫錦標的塞爾維亞球王祖高域，趁着賽季小休走到多哈現身F1卡塔爾站，這位網壇天王「突襲」令不少車手感到驚喜，平治車隊更在社交平台即時上載了祖高域與羅素的合照，但有趣的是剛加盟祖高域團隊的新教練梅萊隨即留言:「他應該要在球場練習才對。」而祖高域即「耍冧」認錯:「Sorry教練。」二人隔空互動讓網民亦加入「戰團」玩一番。

祖高域早前宣布找來好友兼英國網壇傳奇梅萊作為教練，很多球迷都被嚇呆，然而祖高域希望這位老朋友可以助他備戰兩個月後的澳洲公開賽。今年在大滿貫「四大皆空」的祖高域，隨着梅萊及拿度退役，似乎已開始享受自己的職業生涯，周五他突然在F1卡塔爾站出現，更探訪平治及法拉利車隊，而他在多哈又與青少年打籃球及親身嘗試地道的剪髮技術，相當盡興。

平治車隊在官方社交平台上戴了祖高域與車手羅素的合照，引來大批球迷「畀贊」，最搞笑是剛加盟祖高域教練團隊的梅萊留言表示:「他應該要在球場練習才對。」祖高域亦隨即回應:「Sorry教練，很快回來。」大批網民紛紛說笑留言，「教練好盡責」、「教練快叫他回去練習」、「Nole你的教練叫你」....。

祖高域出席F1卡塔爾站活動後接受傳媒表示時也提到梅萊，他坦言過去幾個月一直思考下一個賽季，他意識到這個階段需要一個跟他有同樣經歷的教練，可能是要贏過大滿貫及前世界第一，因此就即想起「由細打到大」的梅萊。祖高域補充:「我和團隊討倫之後就打給梅萊，他當時都有點驚訝，不過考慮幾天後就回覆同意，他感到很興奮，這個合作對他及每個人來說都是很驚喜。」