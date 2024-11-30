高級銀牌　理文挫傑志躋身決賽

「高級組銀牌」周六（30日）爆發第1場4強大戰，理文在旺角大球場惡鬥傑志，最終理文憑安尼亞及艾華頓各入1球，以2比1勝出，殺入決賽，報卻對上兩季皆於4強被「藍鳥」淘汰之仇。

「黃黑軍團」派出陳嘉豪把關，保利臣、黃威及顏樂楓組成中場鐵三角，協助安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅；至於「藍鳥」，鐘樂安和鄧達思鎮守中路，利亞倫負責派牌，助韋頓和迪美路夫爭取入球，費蘭度先列後備。

傑志初段佔據較多控球，但理文反而於17分鐘先開紀錄，裴栽釪回傳失誤，安尼亞單刀射成1比0。其後傑志大舉反撲，24分鐘，裴栽釪界外球擲入禁區，潘沛軒把握理文解圍不遠起腳斜出。上半場補時階段，利亞倫左路傳中，杜度欲解圍卻頂中楣，陳嘉豪嘗試回身化解，但仍被迪美路夫門前「執雞」，為球隊追成1比1完半場。

「黃黑軍團」換邊後調入胡晉銘，改善中場控制力，到47分鐘憑艾華頓射入罰球再度領先，之後韋頓在禁區內疑似被立花稜也侵犯，球證到場邊觀看VAR後，確認立花稜也沒有犯規動作。70分鐘，理文以保連奴入替安尼亞，加強攻力，6分鐘後，艾華頓右路主射罰球被泰利救出。83分鐘後，祖連奴中路勁射中楣彈出，最終理文力保勝果，贏2比1完場，晉級決賽。

談到兩隊賽後出現衝突，主角之一的保利臣解釋，傑志球迷再次辱罵其家人，使他非常憤怒：「已經係第2次有傑志球迷，話我啲屋企人，我接受唔到呢啲行為，明明場波咁好睇，大家好好享受比賽就得，點解要做埋呢啲嘢影響大家呢？」

至於取得上任後首場勝仗的理文主教練賀蘭特，大讚球員表現好得「難以置信」：「理文同傑志呢幾年已經成為宿敵，呢啲大戰係講球員有幾想贏，今場大家完全表現出爭勝心，踢得好好。」他續道：「我一嚟到就應承『李生』（理文會長李文恩），會幫理文繼續進步，雖然中途接手會遇到唔少困難，但我會努力帶領球隊前進。」