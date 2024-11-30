高級銀牌　標準流浪硬撼東方

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「高級組銀牌」周日（1日）在將軍澳運動場上演另一場4強戰，由標準流浪硬撼東方。流浪上場聯賽一度落後3球下搶回1分，士氣明顯有所提升，面對日前在「亞冠盃2」分組賽提前出局，兼有主力缺陣的東方，隨時再有驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

流浪上周聯賽連追3球，戲劇性逼和主隊均業北區，教練團成員之一的林嘉緯大讚球員拚勁十足，相信會為今仗增添信心：「上場落後3球之下追番，球員嘅爭勝心係有目共睹嘅，可能初頭唔夠集中，下半場吸取教訓之後追番3球，保住1分，對於提升隊波嘅士氣係有好大幫助，今場對住東方更加要保持住呢份鬥志。」壞消息是雷仙奴累積5黃要停賽，對攻力構成影響。

門將盧兆崎則表示東方今季表現突出，全隊要盡快入局，避免早早落後：「東方班球員實力強勁，幾位外援例如巴科爾，喺前場帶畀對手唔少麻煩，所以我哋防守上要特別集中，唔可以分心，避免好似上場早段咁失波。」

至於東方，周中在「亞冠盃2」主場不敵FC悉尼，無緣淘汰賽，馬高斯亦於賽事期間勇戰受傷，要留院觀察，主教練盧比度（Chino）表示陣容會作出調整：「雖然馬高斯情況唔算嚴重，但今場一定未踢得住，而且啱啱對完FC悉尼，體力點都有影響，所以我哋會做少少輪換，希望順利晉級。」

是役倒戈的林衍廷，就對球隊周中分心亞洲賽未感擔心：「本身已經有心理準備，今季會踢得密，而且同啲高水平對手鍊完之後，令我哋速率快咗，去番本地比賽可能會更加得心應手。」談到今場對手，「Fat Gor」指劉智樂近期狀態非常理想，務必嚴防。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：4.梁煒烽 13.菅沼駿哉 23.林堂真 19.姚浩明

中場：36.岡本玲仁 5.林遼太 11.巴拉克

前鋒：9.黃韜霖 7.劉智樂 37.張廣然

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：19.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 16.梁振邦 32.林衍廷

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 9.巴杜姆