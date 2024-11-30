跆拳道品勢世錦賽　香港劉子琦勇奪銅牌

「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」周六（30日）假香港體育館展開，香港女將劉子琦首日勇奪女子公認品勢青年個人銅牌。

世界跆拳道品勢錦標賽首次在香港舉行，這個5日賽事吸引約1200名來自世界各地選手參賽，香港隊亦派出約50位運動員出戰27個項目。首日港隊迎來喜訊，17歲女將劉子琦在女子青年公認品勢個人項目闖進準決賽，最終奪得銅牌。

劉子琦對於首戰世錦賽獲得獎牌感到鼓舞：「2016年小學起學習跆拳道，至今已有8年，自己好享受將動作做到完美的感覺，所以一直投身品勢項目。今年是我最後一年參加青年組比賽，下年就會升上成人組，今次主場發揮得不錯，這面獎牌對我來說別具意義，而且帶給我不少信心。希望之後的團體賽都有好表現，可以爭獎牌。」

另一焦點，17歲以上混合團體自由品勢8強，越南以8.68分力壓墨西哥（8.66分）和意大利（8.5分）奪得冠軍，眾將賽後激動相擁，揚起國旗繞場一周。

開幕禮除有大坑舞火龍表演外，更請來巴黎奧運有份表演的世界跆拳道示範隊帶來蒙眼踢板等高難度花式表演，精彩演出贏得掌聲。

次日賽事周日（1日）舉行，香港的陳家誼、朱洛儀、李子晴將出戰女子30歲以下團體，黃焯彥出戰男子17歲以下自由品勢個人賽，另外嚴芷晴出戰女子17歲以下自由品勢個人賽。賽事門票可於城市售票網購買，票價為50元、80元及100元。