中村祐人：三箭「多」取三分 保爭標希望

廣島三箭最近於日職全軍盡墨，近3場聯賽全輸，如果希望保持爭標希望的話，周日主場對北海道札幌岡薩多一定要贏波。

我認為爭冠壓力大大影響了三箭最近的表現。如果今仗他們未能於比賽初段取得入球，將會因為壓得太前，導致後防失去了警覺性。

川邊駿的演出好壞將會成為三箭的勝負關鍵。這名於今夏由歐洲回流中場好手於較後位置控制球隊的進攻，今仗面對料會中場作出人盯人部署的北海道札幌岡薩多，如能夠在沒有失去控球權的情況下，將有能力引球向前推進。

北海道札幌岡薩多如果希望可以成功護級的話，今仗定要獲勝而回。不過，如果柏雷素爾於周六的聯賽取得分數的話，他們可能在賽前經已篤定降班。

岡薩多明顯地壓力將會更加大，但奇迹往往只會累積勝利後才會出現。有見及此，其球員定要表現得更加落力，直到最後都要相信自己。

我認為，駒井善成將會是岡薩多能否獲勝的最重要人物。這名32歲中場球員跟監督柏杜域關係密切，將會以打不死的精神及高超的盤球技術帶領球隊攻堅。

個人相信廣島三箭已在國際賽期間解決了球隊的問題，而他們的強大衝冠決心將可掩蓋爭標壓力，我預計他們今仗將可贏波，全取3分。