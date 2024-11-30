文仙尼後悔：離開意大利去沙特係錯誤

文仙尼上月被沙特阿拉伯炒魷，剛滿60歲嘅佢接受訪問時講起呢件事，坦言離開意大利去沙特阿拉伯執教係一個錯誤決定，如果可以重新選擇，佢唔會咁做。

文仙尼於2023年8月突然辭去意大利領隊一職，搞到意大利一鑊泡，臨急臨忙聘用史巴列堤接手，雖然順利出線歐國盃決賽周，但喺16強被瑞士淘汰出局，未能衞冕，至於文仙尼離開意大利短短兩星期，就出任沙特阿拉伯主帥，震驚球壇。

不過文仙尼明顯無法勝任沙特主帥呢份工作，球隊在世盃外戰績低落，最具爭議係今年初亞洲盃16強對南韓，互射12碼期間沙特球員射失，文仙尼竟提前離場，此行為引發極大爭議，依家睇嚟佢被炒唔係冇原因。

講番沙特之行，文仙尼表示：「當時我同意大利足總關係緊張，事後睇番，我完全可以用不同方式去處理呢件事，只要當時講清楚，所有事都會唔同。的確，沙特開出極高報價，雖然實際冇報紙上講咁多，但都會令人陷入漩渦，不過呢個唔係我離開意大利嘅主要理由。」

文仙尼被問到如果有得重新選擇，佢會點做，佢話：「一定唔會咁揀，呢個係錯誤，有時你會對一啲決定感到後悔，離開意大利國家隊就係一個錯誤決定。」