艾殊利高爾：紅軍中場線完全壓制曼城

曼城領隊哥迪奧拿生涯首次遭逢6場不勝。曼城在過去數仗紙紮般的防守和缺乏撕破對手的進攻能力，感覺令人陌生。哥帥也不得不承認，一旦在晏菲路落敗，意味著藍月亮想要衝擊5連冠的希望將會幻滅。這點可見今仗何其重要。

利物浦的狀態堪稱無懈可擊，今季暫時只輸了1場英超，近15場比賽皆保持不敗，並且在英超及歐聯的17場比賽中只失9球，可見藍月亮要應付他們可謂相當困難。

對一支球隊來說，零失球是重要指標。作為一名前後衞，我知道連續幾仗零封對手是怎樣的感覺。更令我印象深刻的是即使紅軍的後防有傷兵或進行輪換，也能做到這一點，像基利靴和干拿巴特利等後備兵臨危受命也有精彩演出，美中不足的是後者上仗似乎因腿筋出現問題而於尾段被迫換離場，希望只是虛驚一場，而他們也希望阿歷山大阿諾特能回復狀態出戰這場大戰。

在球場的另一端，利物浦頭號射手穆罕默德沙拿儘管在續約問題上與球會暫未能達成協議，但仍攻了10球和交出6次助攻，狀態有增無減。之前在對曼城的21仗中，他也參與了17個入球，相信現在看見曼城脆弱的防線，已經在磨拳擦掌。

統治英格蘭球壇十多年的曼城，其低迷狀態成為了近期歐洲球壇的熱話，顯然我們從未見過他們陷入像現時的困境。

今季到目前為止，他們在球場的兩端都在掙扎，至今創造的入球機會是近7季最少，相反被對手擁有明顯入球的機會則是7季以來最多。迄今他們已經給予對手36次的明顯入球機會，而在17/18球季，整季只讓對方有37次明顯入球機會。

隨著魯賓戴亞斯在歐聯重新回到後備席，曼城在防守上或許找到改善方法，急需他火速復出幫助球隊。然而，他們似乎在中場也出現很大問題。

我認為中場將成為今仗的勝負關鍵，看來這是曼城最弱的一環。替代洛迪卡斯簡迪和高華錫產生巨大作用，乃是一項艱鉅任務，但根度簡及歷高利維斯明顯分別因年紀大欠缺奔跑能力和臨場經驗而未能填補。

相反利物浦，賴恩格雲貝治、居迪斯鍾斯、阿歷斯麥亞里士打和蘇保斯拉爾輪換組成的中場至今表現出色，我相信他們會在周日能完全壓制曼城的中場線。

儘管兩隊目前的狀態存在巨大差異，但之前6次交手勝和負各二，令這場勢均力敵的大戰更加緊湊。

紅軍今季在晏菲路相當硬淨，6場主場聯賽贏5場。在雙方的狀態各走極端下，我預測利物浦取得勝利，並進一步拋離曼城。